Sådan trækker man stikket på en oliestat

Hvis man gerne vil koble af eller undgå en tur på nerveklinikken, kan et ophold ved den jyske vestkyst anbefales. Det erfarede jeg i efterårsferien, da familien tilbragte en uge ved havet nær vores delehus i Henne Strand.

Det var der ærlig talt brug for efter at have hørt og læst om de skiftende forklaringer fra saudiarabisk side om det beklagelige mord på journalisten og systemkritikeren Jamal Khashoggi.

Jeg havde egentlig besluttet, at jeg aldrig ville omtale hans navn igen. Men man skulle tro, at det saudiske kongehus havde hyret ubåds-Madsen til at fabrikere historien om, hvordan Khashoggi først forlod konsulatet i Istanbul i god ro og orden for nogle uger efter at trække det hele tilbage.

Tænk at magthaverne i oliestaten virkelig har troet på, at nogen i verden ville købe deres forklaring, at en 59-årig mand ville tage kampen op mod et tilstærkt hold af tilrejsende efterretningsofficerer med en retsmediciner på passagerlisten og muligvis en bensav med i bagagen?

Det er ikke mere end et år siden, at Saudi-Arabiens nye stærke mand, Mohammed bin Salman, blev udråbt i Vesten til at være det store håb for en bedre fremtid. Den unge kronprins gik så langt som til at lade kvinder køre bil og gå med manden i biografen.

Men siden er der løbet meget vand gennem Den Persiske Bugt med en brutal saudiarabisk krig i Yemen og opgør med ethvert tilløb til kritik. Det stokkonservative samfund er indbegrebet af religiøs fanatisme og åndløs materialisme.

Fra dansk side er det begrænset, hvor meget vi kan påvirke en kompliceret storpolitisk konflikt. Udenrigspolitisk Nævn har valgt at aflyse deres rejse i næste uge til Saudi-Arabien, hvor de ellers skulle have mødt den unge kronprins. Men med al respekt får boykotten næppe ørkenteltets barduner til at briste.

Langt mere effektivt er det at bruge kræfterne der, hvor kongedømmet virkelig har noget at miste. Tidligere på sommeren kom det frem, at 2017 blev Danmarks sidste år som selvforsynende med olie på grund af den faldende produktion i Nordsøen.

Efter to årtier med gigantiske indtægter skal vi nu igen til at vænne os til at betale milliarder for det sorte guld, som Saudi-Arabien er verdens største eksportør af. Golfstaten kan efter behag skrue op og ned for prisen.

Kongedømmet har før i historien brugt olien som det ultimative pressionsmiddel mod Danmark og resten af verden og truer med at gøre det igen. Mon ikke det er stærkt medvirkende til, at USA’s præsident, Donald Trump, har haft så svært ved at finde sine ben efter Khashoggi-mordet og har kaldt det saudiske regimes forklaring for troværdig?

Heldigvis findes der i dag et oplagt alternativ til olien, der i høj grad også gemmer sig ude i Nordsøen. Engang kaldte Jyllands-Postens på lederplads vindmøller for »roterende religionsvanvid«, der aldrig nogensinde ville blive rentabelt.

Men hvis man følger lidt med i avisens fine erhvervstillæg, kan man nu læse om, hvordan især havvindmøller er gået hen og er blevet en gigantisk forretning for Danmark. Mens Mærsk efter frasalget af sin olievirksomhed i Nordsøen mere og mere ligner Damernes Magasin, vælter det statsligt ejede Ørsted sig i penge.

Det kan kun gå for langsomt med at bygge langt flere nye havvindmølleparker og skifte hele bilparken ud med rene eldrevne køretøjer

For nylig solgte energivirksomhed halvdelen af sin kommende havvindmøllepark i Storbritannien for 37 milliarder kroner til en global investor. Men det ser kun ud til at være begyndelsen for det tidligere Dong, der i de senere år mest har været kendt for affæren med Goldman Sachs og investeringsbankens hurtige milliardgevinst.