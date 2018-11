Peter Wivel: I dag er det 80 år siden, Hitler slap sine mordere løs

FOR ABONNENTER

Da medlemmer af det nazistiske borgerkrigskorps SA sent om aftenen 9. november 1938 trængte ind i en lejlighed i Bremen, vægrede en SA-korporal sig ved at myrde de to beboere. Korporalen fik sat en pistol for panden og blev dirigeret tilbage til soveværelset. Her ventede det chokerede ægtepar Goldstein ved siden af deres seng.