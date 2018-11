Chefredaktøren: Vil Mette Frederiksen kun være børnenes statsminister, når hun fotograferes sammen med dem?

Jeg tror på Mette Frederiksen, når hun siger, at hun vil være børnenes statsminister. Hun virker ærlig og oprigtig, hvad enten hun siger det på Socialdemokratiets kongres eller i den pjece, partiet sidste søndag lod bringe ud med denne avis.

På forsiden går en smilende Mette Frederiksen i knæ i en sværm af børnehavebørn, så hun etablerer et jævnbyrdigt magtforhold og en lige kommunikationslinje med børnene.

Den slags gør indtryk på mig, og jeg tror på Mette Frederiksen, når hun i pjecen skriver: »Danmark skal være verdens bedste sted at være barn«. Yes!

Hvor er det dog en rigtig vision for Danmark. Tænk lige over, hvor lidt børns rettigheder og vilkår fylder i politik, når disse børn betyder alt – alt – for nationens fremtid og alle politikernes 2050-planer. Intet giver mere mening end at investere i børn. Menneskeligt såvel som økonomisk.

Man kan ikke både mene, at »Danmark skal være verdens bedste sted at være barn«, og samtidig acceptere Sjælsmark

I pjecen åbner Mette Frederiksen sin barndoms familiealbum for at strø ægthed og hjertelyd ud over budskabet om, at hun er den sande og uforfalskede datter af den velfærdsstat, vores forfædre rejste.

Som barn gav samfundet Mette Frederiksen de muligheder, der har ført hende fra en jævn arbejderopvækst med flade ostemadder hos sin dagplejemor i Aalborg og frem til dørtrinnet til Statsministeriet. Nu vil Mette Frederiksen give tilbage med løfter som dette: »Vores vigtigste politiske opgave er at bekæmpe de mønstre, der fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter«.

Jeg har ingen grund til at betvivle, at Mette Frederiksen siger, hvad hun mener, men det er vanskeligere at se, at hun gør, som hun siger.

Mette Frederiksen har lagt en række konkrete og prisværdige forslag frem. Men som børnenes statsminister må det være en smal sag at afvise regeringens og DF’s nye opholdskrav, som vi i denne uge kunne fortælle vil ramme op mod 1.400 gravide, nybagte forældre og syge, fordi de ikke har boet i EU i syv ud af de seneste otte år. Hvad siger Socialdemokratiet? De mumler fremfor at afvise det absurde krav.

Som børnenes statsminister må det være en smal sag straks at få lukket udrejsecenter Sjælsmark. Her bor i dag omkring 100 børn af afviste flygtningene under forhold, der ifølge Dansk Flygtningehjælp udgør en »uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv«. Man kan mene, at det er forældrenes skyld, men man kan ikke både mene, at »Danmark skal være verdens bedste sted at være barn«, og samtidig acceptere Sjælsmark.

Vil Mette Frederiksen være børnenes statsminister, må hun ikke nøjes med at se dem i øjnene under fotosessions til en partipjece. Hun må hjælpe dem, der har mest behov for hjælp, så vi – med hendes egne ord – ikke »fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder«. Og hun må vise mod til at gøre det, selv om Kristian Thulesen Dahl skumler med sin kolde udlændingepolitik i baggrunden.

Jeg tror på, at Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister. Men tror hun også selv på det?