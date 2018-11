En god dag for bævere - og en dårlig dag for kokain-købere

En god dag for...

Bævere. De 18 bævere, der i 1999 blev udsat i Klosterheden Statsskovdistrikt i Jylland, har det forrygende, og bestanden tæller i dag omkring 200-250 bævere. Bæveren blev udryddet for over 1.000 år siden, og ambitionen med at sætte dem ud i naturen igen var blandt andet at skabe en mere varieret natur langs vandløbene. Men bæverne er åbenbart ikke blev orienteret om grænsen mellem statslig og og privat område, og nu mærker private skovejere i stigende grad bæverens tilstedeværelse.

»Det gør de, fordi bæveren gnaver i træer, der senere skulle blive til tømmer. Desuden skaber de dæmninger, der betyder, at vandstanden hæves op til en halv eller en hel meter«, siger Peter Arnold Busck fra Dansk Skovforening til Ritzau.

Hvem kunne dog have forudset det?

En dårlig dag for...

Kokain-købere. I forvejen må kokainbrugere have dårlige dage i lange baner. Nu kan et større antal unge kokainsniffere i Østjylland se frem til endnu en dårlig dag i form af et opkald fra politiet. Efter flere ugers efterforskning har Østjyllands Politi nappet en geschæftig kokainsælger, og sørme om hans mobiltelefon ikke indeholdt et gedigent køberkartotek blandt andet i form af sms’er med bestillinger på kokain.

»Størstedelen af de købere, vi har fundet frem til, er ikke kendt af politiet. Det er unge mennesker, som studerer eller har et helt normalt arbejde«, siger politiinspektør René Raffo. De første kunder er blevet kontaktet og risikerer bøder på mellem 3.000 og 8.000 kroner. Den somaliske mand risikerer både fængselsstraf og udvisning, oplyser politiet.