Fremtidens luftfart kræver store overvejelser for både producent og forbruger

Da flyselskabet Emirates i 2015 indsatte verdens største passagerfly, Airbus A380, på den daglige rute fra København til Dubai, blev det nødvendigt med en udbygning af en af banerne i lufthavnen i Kastrup. Siden har tusinder af rejsende oplevet suset ved at lade sig transportere af superjumboen, sjældent for at blive hængende i Dubai, men for at skifte til destinationer længere østover eller sydpå.