Peter Wivel: Tyske kvinder slipper ikke for en religiøst inspireret abortlov, hvis ånd har rødder i nazitiden

I Tyskland har de antikverede regler fra nazitiden opmuntret fundamentalistiske bevægelser til at drive klapjagt på læger, der tilbyder abort.

Da kansler Angela Merkel for tre uger siden veg pladsen som partiformand til Annegret Kramp-Karrenbauer, forkortet AKK, skiftede regeringspartiet CDU’s ledelse også trosretning. Det samme kan ske med kanslerposten, når Merkel inden for de næste to år forlader politik. AKK er Merkels mest sandsynlige efterfølger. Det er tyve år, siden Tyskland sidst havde en katolsk kansler, nemlig Helmut Kohl.