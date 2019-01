En god dag for den bornholmske ræv, og en dårlig for verdens sidste 'Lonely George'

FOR ABONNENTER

Den bornholmske ræv. Den sidste ræv på Bornholm døde i 1980’erne, men i sidste uge blev en død ræv fundet i Almindingen. Miljøstyrelsen mener dog ikke, at det beviser, at der stadig lever ræve på øen. »Pilen peger mod, at nogen af en eller anden grund, som vi ikke kan gennemskue, har taget den med og placeret den i vejkanten«, siger en biolog fra styrelsen til Bornholms Tidende. Det er ikke første gang, at spøgefugle placerer en ræv på Bornholm, men zoologisk konservator Peter Kildentoft har endnu ikke opgivet håbet om, at ræven var indfødt. Nu er det lykkedes ham at opstøve en 30 år gammel jakke med bornholmsk rævepels, så dna’et kan sammenlignes. »Hvis den matcher, så er det sgu en bornholmsk ræv!«, siger han til TV 2 Bornholm.