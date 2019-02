Christian Jensen: Tænk engang, at danske politikere vil gøre to rektorer til statens modstandere i deres værdikamp

I søndags fik jeg Mads Tofte ind i hovedet, og jeg har ikke siden kunnet få ham ud igen.

Jeg kender ikke Mads Tofte personligt, har aldrig truffet ham, men for en uge siden skrev han en kronik, der burde få alle politiske og demokratiske sikringssystemer til at bimle og bamle på Christiansborg og i omkringliggende departementer og styrelser.

Det lyder bombastisk. Sådan virker Mads Tofte ikke. Tværtimod. Han kan bare ikke forstå, hvad jeg heller ikke fatter: Hvorfor nægter den danske stat, at hans 16-årige nigerianske adoptivdatter, Favour, må tage på ferie i Danmark? Hvad er argumentet for, at hun ikke må sætte sine ben på dansk jord? Vi kender svaret, og det er forstemmende.

I Danmark er vi nu kommet dertil, at selv ikke adoptivforældre må få besøg af deres børn, fordi vi frygter, at disse børn vil nægte at rejse hjem igen. Myndighederne foretager ingen individuel sagsbehandling, men ser Favour og alle andre nigerianere som én bestemt type mennesker, der sikkert er fulde af løgn.

Mads Toftes odysse bør tjene som sejlende vidnesbyrd om de oprørende tilstande, der bør kalde på protest

Mads Tofte har nu taget konsekvensen af det, han kalder et kafkask mareridt. I en alder af 59 år forlader han jobbet som rektor på IT-Universitetet og den karriere, der har skaffet ham både IT-Prisen og dronningens ridderslag for hans indsats på et område, der er vital for erhvervslivets og velfærdsstatens fremtid. Det er til at forstå.

Ligesom det var til at forstå, at rektoren på Nyborg Gymnasium pejlede efter sit humanistiske grundinstinkt, da han fortsatte undervisningen af somaliske elever.

Men tænk engang, at politikere i dagens Danmark er parate til at gøre to rektorer på samfundsbærende institutioner til deres modstandere i deres udlændingepolitiske værdikamp.

Til sommer drager Mads Tofte i frivillig landflygtighed. Han vil sejle sit sejlskib fra havn til havn i lande, hvor myndighederne tillader hans adoptivdatter indrejse. Det er Mads Toftes måde at demonstrere sin afmagt på, og det bør få os alle til at standse op og spørge: Er det virkelig sådan et land, vi ønsker at være?

Når vores børn og børnebørn engang kigger tilbage på vores tid og tænker, hvordan kunne udlændingepolitikken dog komme så langt ud på overdrevet, skal de møde de to brave rektorer, der på hver sin måde viste, at der i det danske folk også fandtes modstand mod den herskende politiske retning.

Hele Danmark har nu haft mulighed for at høre Mads Tofte og hans families groteske historie. Vi bør aldrig – aldrig – glemme den igen.

Derfor har vi på Politiken bedt Mads Tofte om her i avisen at skrive beretninger om sin kamp og fra sine rejser i den landflygtighed, der har vist sig nødvendig, hvis han vil være sammen med sin adoptivdatter. Mads Tofte vil heldigvis fortsætte sin kamp for at få lov til at invitere sin adoptivdatter på ferie i Danmark. Må de danske myndigheder – og politikere – komme til fornuft.

Mads Toftes odysse bør tjene som sejlende vidnesbyrd om de oprørende tilstande, der bør kalde på protest. Ikke mindst blandt alle os, der daglig har mulighed for at være sammen med vores børn.