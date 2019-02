En god dag for Mette Frederiksen, der kan ånde lettet op, og en dårlig for Peter Falktoft med hans Strøget-problemer

FOR ABONNENTER

Mette Frederiksen. Umiddelbart kunne man tro, at det er en dårlig nyhed for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at Klaus Riskær Pedersen angiveligt er snublende tæt på at have indsamlet nok vælgererklæringer til, at hans parti kan stille op til Folketinget. Riskær siger nemlig til B.T., at han vil ikke fælde en borgerlig statsminister, hvis han bliver valgt ind. Men straks efter følger Riskær op med trøstende ord: Ingen behøver ligge søvnløs over, hvis statsministeren forbliver borgerlig, »for alle ved deres sansers fulde fem er udmærket klar over, at det højst gør plus eller minus 10 procents forskel. Alle danskere er mere eller mindre socialdemokratiske«, siger partiformand Klaus Riskær Pedersen. Problem løst.