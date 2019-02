En god dag for de tykhudede dyr, en dårlig dag for de tykpandede mænd

FOR ABONNENTER

Elefanterne. Efter en lang vinter i det uvisse ser det nu ud til, at der er en afklaring på vej for fire cirkuselefanter, som Folketinget har besluttet at tvangspensionere. Sidste år besluttede et politisk flertal at forbyde eksotiske dyr i cirkus. Der blev afsat 7 millioner kroner på finansloven for 2019 til at finde et godt hjem til dem uden for manegen. Cirkus Arena har tre elefanter, Cirkus Trapez har én. Opgaven med at overtage de fire cirkuselefanter skal ligesom alle andre offentlige opgaver i udbud, og det forventes at ske til marts, siger dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, Karina Due, til Ritzaus Bureau. Hun peger på Knuthenborg Safaripark på Lolland som det oplagte sted for de tykhudede dyrs otium. Knuthenborg står klar, så den sag burde kunne lukkes inden sommersæsonen i såvel cirkus som safaripark.