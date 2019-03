En god dag for flypassageren, der kom for sent, og en dårlig for hyrdehundene, der kan miste jobbet

FOR ABONNENTER

Antonis Mavropoulos. Egentlig begyndte 10. marts ikke specielt godt for den græske flypassager, for han kom to minutter for sent til sit fly og fik ikke lov til at boarde, selv om han råbte ad personalet. I stedet blev han ombooket til en senere afgang. Da han så heller ikke fik lov til at boarde dette fly, fordi han skulle afhøres af lokalt politi, blev han for alvor sur. Det gik dog over, da den politibetjent, der afhørte ham, sagde, at han hellere skulle takke Gud end skælde ud. Mavropoulos skulle nemlig havde fløjet med det Ethiopian Airlines-fly, der forulykkede kort efter start. Alle ombordværende omkom. »Måske for gammel til rock and roll, men klart for ung til at dø«, afslutter grækeren et instagramopslag med overskriften ’Min heldige dag’. Det kan man vist godt sige.