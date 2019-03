Israel må tilbage til rødderne: Netanyahu har været en tragedie for Israel

FOR ABONNENTER

Rigtige israelere elsker at sammenligne sig selv med en figenkaktus, en såkaldt sabra. En grum tykhudet sag med spidse pigge til at forsvare sig med, men med et blødt, sødt og velsmagende indre. Som enhver, der har været i Israel, ved, er det ikke en helt tosset metafor. Israelere er typisk ret aggressive og klar til kamp – men samtidig også meget gæstfri og varme, når man lige lærer dem lidt at kende.