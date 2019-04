Den Store Debat er slut: Nu skal Macron vise, at han har lyttet til folket

FOR ABONNENTER

Frankrig. La France. Det er et dejligt land, ikke sandt? Douce France, du søde milde. Et land med Paris og Eiffeltårnet og rødvin og foie gras og cassoulet og cancan og Alper og utroligt mange oste (general de Gaulle sagde, at man umuligt kan regere et land med så mange oste). Og uhyggeligt mange filosoffer og intellektuelle, oh, la la, sikken et land. Ja, og Tour de France, cykelløbet Frankrig rundt – som om et par år skal køres i Danmark, de første etaper, altså.