En god dag for heltepræsten i Notre Dame og en dårlig dag for Partiet Klaus Riskær Pedersen

FOR ABONNENTER

Præsten i Notre Dame. Enhver katastrofe har sine helte, og efter branden i Paris’ ikoniske katedral Notre Dame nærmer især én person sig helgenstatus. Ifølge flere franske medier insisterede præsten Jean-Marc Fournier, der er ansat i det parisiske brandvæsen, på at redde nogle af katedralens uerstattelige kulturskatte ud. Ved den indsats lykkedes det blandt andet at sikre tornekronen, som Jesus angiveligt bar under korsfæstelsen. »Jeg er helt alene i katedralen, der er fuld af ild, flammer og glødende ting, der falder ned fra loftet, og så opfordrer jeg Jesus til at hjælpe os med at redde hans hjem«, fortæller Jean-Marc Fournier, der som den ydmyge redningsmand nedtoner sin egen rolle: »Det svære for os bestod i at finde den person, der havde koderne til det skab, hvor det hellige relikvie var opbevaret«. Helterollen er i øvrigt ikke uvant for den tidligere feltpræst, der i 2015 ilede til undsætning for at trøste de sårede og sørge over de døde, da terrorister dræbte 89 mennesker på spillestedet Bataclan i Paris. God påske, Jean-Marc.