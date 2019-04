En god dag for Mitsuhiro Iwamoto og en dårlig dag for Brønshøj

En god dag for ...

Mitsuhiro Iwamoto. Som den første blinde person nogensinde har den japanske sømand gennemført en sejltur over Stillehavet uden stop. Det skriver BBC News. 52-årige Iwamoto stod bag roret på den 14.000 kilometer lange sejltur, hvor han fik mundtlig vejledning af en seende navigatør fra USA, der også var om bord på den yacht, som rekordforsøget blev udført i. De to sejlede fra havn i Californien i USA 24. februar og nåede havnen i Fukushima i Japan lørdag morgen lokal tid.

»Jeg er verdens lykkeligste mand«, lød det efterfølgende fra den blinde kaptajn, skriver Ritzau.

Iwamotos lykke er givetvis så stor nu, fordi han tidligere har prøvet, hvordan det er ikke at lykkes. Da han første gang forsøgte tilbage i 2013, ramte hans skib en hval og sank til bunds, mens Iwamoto blev reddet i land af Japans militær.

En dårlig dag for ...

Brønshøj. Den københavnske bydel er blevet en pølsedame fattigere, skriver lokalavisen 2700-netavisen. Kvinden, som har drevet pølsevognen på torvet, har valgt at lukke forretningen og flytte langt væk.

Hun vil gerne være anonym, men fortæller, at årsagen ikke er manglende omsætning – det skyldes bander af drenge og unge mænd, som gennem længere tid har chikaneret hende:

»De ville blandt andet have, at jeg skulle erstatte svinekødet med halalkød, og at jeg kunne proppe grisene op et vist sted. De råbte også op om, hvor mange penge jeg mon havde i kassen«, siger pølsedamen til 2700-netavisen.

Pølsehungrende beboere kan trøste sig med, at legendariske Harry’s Place ligger blot 10 minutters cykeltur fra torvet. Ordentlig opførsel fra banderne lader det desværre til, at de må spejde meget længere efter.