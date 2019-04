En god dag for grønlandske fangere - en dårlig dag for Pilou Asbæk

FOR ABONNENTER

Grønlandske fangere. Seks fangere sidder på tredje uge fast i isen cirka 40 kilometer nord for Upernavik i Nordgrønland, så umiddelbart kunne man tro, at de havde en dårlig dag. Men det har de bestemt ikke, forsikrer fangerne selv. De kontaktede godt nok politiet tirsdag, men kun fordi de manglede petroleum, så de kunne holde varmen, skriver det grønlandske medie KNR. Det forstås – der er omkring 10 minusgrader i Upernavik i disse dage. Politiet ringede til Arktisk Kommando, som tilbød at hente fangerne. Men fangerne takkede nej – de ville bare gerne have petroleum.