Noa Redington: Valgperioden 2015-2019 har formet sig som det politiske livs udgave af 'Paradise Hotel'

Lad os bruge tiden fornuftigt, mens vi venter på, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Eksempelvis på at vurdere, om den nuværende indehaver af lejemålet i Prins Jørgens Gård, Lars Løkke Rasmussen, her på falderebet skulle have nogle pointer i sin bekymring for styrken i det politiske livs centrifugale kræfter. Trods alt.