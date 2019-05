Herbert Pundik: Trumps plan skal få palæstinenserne til at sælge deres drøm om en selvstændig stat

Hver gang palæstinenserne har nægtet at indgå et kompromis med Israel, er deres udgangspunkt for næste forhandling blevet ringere. Havde de og den arabiske verden accepteret FN’s delingsplan fra november 1947, havde palæstinenserne fået næsten halvdelen af Palæstina (arkivfoto fra det årlige maraton-løb i den palæstinensiske by Betlehem)