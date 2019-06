Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Professor til ny regering: En justering af politikken er ikke nok. Der er brug for en ny retning, der genskaber håb og tillid

Valget er overstået, og vi får en ny regering. Bag denne simple konstatering ligger et mere kompliceret spørgsmål: Hvad var det for et budskab, vælgerne skrev på deres stemmesedler og sendte til Christiansborg? Hvad var egentlig valgets tale?