En god dag for magisk guitarist og en dårlig dag for parkeringssøgende bilister

Poul Halberg. Superguitaristen og komponisten har fået mail fra sit pladeselskab, Sony Music, der lige ville nævne, at brancheorganisationen Ifpi har tildelt ham en guldplade for sangen ’Magi i luften’, der nu har passeret 4,5 millioner streams/downloads og fysiske salg. Halberg-Larsen-sangen ’Magi i luften’ blev et af 1980’ernes største danske hits og spilles stadig flittigt. »Jeg er supertaknemmelig over, at en 36 år gammel sang i den grad kan stå distancen – tak til alle lyttere gennem tiden, også de mange unge, der er kommet til og har den på playlisten«, skriver Poul Halberg på Facebook. Han fortæller, at der i 1980’erne skulle sælges 50.000 fysiske eksemplarer for at få en guldplade. »Vi var tæt på, men nåede det aldrig«.

Ud over at levere en stribe pophits har Poul Halberg blandt andet skrevet filmmusik og spillet fusionsjazz og bluesrock – alt med største selvfølgelighed og på et tårnhøjt niveau.

North Carolina-bilister. I den lille by Ashville vokser et 8 meter langt og 6 meter bredt såkaldt ’jordfaldshul’, som har åbnet sig midt i en parkeringsplads foran en lokal restaurant. Hullet er nu omtrent halvt så stort som en traktoranhænger og så dybt som en giraf - og det vokser stadig, skriver Associated Press. De lokale brandfolk har været forbi men siger, at de intet kan gøre, førend hullet udgør en klar offentlig fare. Som hvis det for eksempel truer med at slubre en hel lastbil i sig. Men ifølge restaurantens ejer var det netop tæt på at ske for en varebil, der skulle levere varer til hans restaurant.

Og som det kan ses på billedet her af et jordfaldshul fra et andet sted i USA, kan det slet ikke udelukkes, at det kan ende så galt.