En god dag for udkantsunge og en dårlig dag for bekymrede dyrevenner

Udkantsunge. Endelig en god nyhed fra Udkantsdanmark, hvis man som jeg er vokset op så langt ude på landet, at der vokser græs op gennem den sparsomme asfalt, og hvor ungdomsliv kun var et valg mellem håndbold eller spejderliv. Et nyt studie, der har fulgt 250.000 unge fra fødsel, til de er 30 år, viser flere opsigtsvækkende resultater. Unge fra yderkommuner, der flytter til storbyerne, klarer sig for eksempel markant bedre end andre unge. De tjener flere penge, de oplever mindre ledighed, og de har et års ekstra uddannelse sammenlignet med andre unge fra bykommuner. Forklaringen på de unges succes er, at de er mere motiverede til at tage en uddannelse som billet til at komme væk fra udkanten, lyder det fra forskeren bag studiet, sociolog Rolf Lyneborg Lund, til dr.dk. Men for yderkommunerne er det ikke kun en god historie, for langt de fleste vender ikke tilbage for at bidrage med kvalificeret arbejdskraft, børn og skattekroner. Kun 14,3 procent af fraflyttede unge vender tilbage til deres hjemkommune, når de er fyldt 33 år.