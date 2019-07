Peter Wivel: Greta Thunberg er sindbilledet på civil ulydighed i Europa

Civil ulydighed er ved at blive et kernebegreb i Europas demokratier.

Den antikke tragedie ’Antigone’ blev opført første gang for 2.461 år siden i bystaten Athen, verdens første minidemokrati, hvor kvinder i øvrigt ikke havde noget at skulle have sagt. Selv om Sofokles’ drama har nogle tusind år på bagen, er det – i alverdens forklædninger og iscenesættelser – et af alle tiders mest populære teaterstykker.