En god dag for elefanterne og en dårlig dag for Hellerup-ugen i Skagen

En god dag for ...

Elefanterne. Tanzania har tilsyneladende fået overtaget i forhold til krybskytter, der mejer landets elefanter og næsehorn ned. Siden 2014 er antallet af elefanter således vokset fra 43.330 til over 60.000, lyder det i en erklæring fra præsident John Magufuli. I samme periode er bestanden af næsehorn vokset til i alt 167. Den positive udvikling skyldes ifølge præsidenten en særlig udrykningsstyrke, der har opløst organiserede netværk af krybskytter, der solgte stødtænder og horn til smykkemagere i blandt andet Kina.

En dårlig dag for ...

Borgerskabet. Man skal måske tænke sig om en ekstra gang, før man ferierer med firma-Ferrarien på Skagen i den kommende uge. Politiet og Motorstyrelsen vil således stå klar til at modtage gæsterne i netop uge 29, også kendt som Hellerup-ugen, hvor Danmarks bedre borgerskab traditionen tro valfarter til Skagen. »Det er vores erfaring, at en del af dem, der besøger Skagen i uge 29, ikke overholder reglerne for kørsel i gulplade- og firmabiler«, siger underdirektør i Motorstyrelsen Jørgen Rasmussen til Ekstra Bladet. Man må dog antage, at uopsættelige direktionsmøder på Ruths Hotels terrasse er inden for rammerne.