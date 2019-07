En god dag for en lottovinder fra Herlev og en dårlig dag for en etbenet albaner

En god dag for ...

Lottovinder fra Herlev. En mand i tresserne, som bor i Herlev Kommune, er ikke kun blevet hele 3.448.609 kroner rigere. Han har også undgået en skilsmisse.

Det fortæller han i hvert fald selv i en pressemeddelelse, som Danske Spil har udsendt fredag, i anledning af at herlevboeren har vundet andenpræmien i Eurojackpot.

Beskeden om den nette pengegevinst kom helt bag på vinderen. Han havde ikke selv opdaget, at han havde vundet, og fik det at vide ved, at Danske Spils kundecenter ringede ham op.

Derefter kunne hans hustru så overbringe ham endnu en lykkelig meddelelse, fortæller han til Danske Spil:

»Jeg har spillet i mange år, og da min kone og jeg gik på henholdsvis pension og efterløn for nogle år siden, så har min kone været lidt sur over, at jeg stadig brugte penge på at spille«, siger vinderen og tilføjer med et grin:

»Men nu er hun ganske tilfreds og vil ikke skilles alligevel«.

Vi kan altså hermed fuldkommen helt og aldeles aflive den gamle myte om, at held i spil giver uheld i kærlighed.

En dårlig dag for ...

Etbenet albaner. Man kunne mene, at det er slemt nok at mangle en legemsdel, men for en etbenet albansk mand er tilværelsen nu blevet endnu værre. Han har nemlig ved et tilfælde opdaget, at han bliver brugt som skræmmebillede på, hvad der sker, hvis man ryger, skriver avisen France Bleu. Således figurerer et billede af hans benstump angiveligt på cigaretpakker i Frankrig og Luxembourg ledsaget af teksten: »Rygning tilstopper blodårerne«.

At det er skidt at ryge, kan næppe betvivles, men den albanske mand mener bestemt, at hans manglende ben skyldes noget helt andet – nemlig at det blev amputeret efter skader fra et skudsår i 1997.

Hans advokat gør klart, at sagen er til stor gene for den albanske mand, men EU-Kommissionen, der står for advarslerne på cigaretpakkerne, har blot svaret, den albanske mands navn ikke er noteret som rettighedshaver i forbindelse til billedet.

Vi kan altså hermed fuldkommen helt og aldeles bekræfte den gamle sandhed om, at en ulykke sjældent kommer alene.