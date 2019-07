En god dag for tigeren og en dårlig dag for musikere

FOR ABONNENTER

Tigeren. Antallet af tigere i Indien er vokset til næsten 3.000, viser en optælling, og det gør landet til et af de mest sikre levesteder for den store kat. Det var premierminister Narendra Modi, der mandag offentliggjorde resultatet af tigeroptællingen. Han kaldte det ifølge AP for en historisk præstation for Indien, hvor antallet for 14-15 år siden var nede på 1.400 tigere. Tigeren er Indiens nationaldyr og på listen over truede dyr som en følge af jagt og skovrydning. For ni år siden blev det besluttet at sigte efter en fordobling af antallet inden 2022, og det mål er nu nået. Blandt andet ved at øge antallet af beskyttede leveområder. Det er muligvis ikke alle, der synes, at det er en god dag for tigeren. I Indien er der hver dag en person, som bliver dræbt af en tiger eller en elefant.