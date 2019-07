En god dag for Etiopiens regeringschef og en dårlig dag for ulykkesramt guitarist

FOR ABONNENTER

Abiy Ahmed. Etiopiens ministerpræsident havde selv fingrene i jorden og plantede et træ, da hans regering i mandags gennemførte et opsigtsvækkende projekt: 350 millioner træer blev i dagens løb plantet af frivillige forskellige steder i det ofte tørkeramte østafrikanske land. Formålet er at afbøde konsekvenserne af afskovning og klimaforandringer, for træerne kan opsuge CO 2 fra atmosfæren og modvirke ørkendannelse. Ifølge FN var 35 procent af Etiopiens areal dækket af skov i begyndelsen af 1900-tallet, mens det et århundrede senere blot var 4 procent. Den hidtidige rekord på 50 millioner plantede træer på en enkelt dag blev sat af Indien i 2016, skriver The Guardian. Mandagens indsats indgår i et større grønt initiativ, hvor et af målene er, at den etiopiske befolkning skal plante 4 milliarder træer i 2019.