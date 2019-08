En god dag for Metallica og en dårlig dag for ægteskabet

FOR ABONNENTER

Metallica. Medlemmerne af verdens største heavyband kan nu også bryste sig af at have reddet en vandrende kvinde fra at blive overfaldet af et vilddyr. 45-årige Dee Gallant fortæller til CNN, at hun var på vandretur på den canadiske ø Vancouver Island, da hun pludselig opdagede, at en puma fulgte efter hende. Først forsøgte hun at skræmme den væk ved at råbe ting som »slemme missekat!« efter den, skriver CNN. Efter nogle minutter åbnede hun sin telefon og satte det mest larmende band på, hun kunne komme i tanke om: Metallica og sangen ’Don’t Tread On Me’. Det reddede hende øjensynligt. I hvert fald stak pumaen af efter de første toner. Kombinationen af Lars Ulrichs trommer og James Hetfields vokal blev tilsyneladende for meget for det store kattedyr. Gallant afspillede sangen uafbrudt på resten af sin vandretur. Som hun siger til CNN: »Jeg mener bestemt, at Metallica reddede dagen«.