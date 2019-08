En god dag for vovehalsen Franky Zapata - en dårlig dag for inder som fik pornostjernes nummer

FOR ABONNENTER

Franky Zapata. Det kunne sagtens være endt som en dårlig dag for den franske opfinder Franky Zapata. Han havde søndag sat sig for at krydse Den Engelske Kanal på et flyvende bræt – et såkaldt hoverboard – som med små jetmotorer flyver i 15-20 meters højde med en topfart på 140 kilometer i timen. Det er i sig selv lidt af et vovestykke – især fordi det var endt galt, da han første gang forsøgte sig i forrige uge. Halvvejs skulle Zapata tanke brændstof på et skib, men han ramte forbi og måtte fiskes op af vandet. Søndag morgen forsøgte han så igen ved at lette nær Calais på den franske nordkyst, og denne gang tankede han på et større fartøj. Kort efter landede han nær Dover i det sydlige England. Det har således vist sig muligt at gå på vandet over Den Engelske Kanal, før man fandt en løsning på Brexit.