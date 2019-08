En god dag for konspirationsteoretikere - en dårlig dag for Tønder Kommune

FOR ABONNENTER

Konspirationsteoretikere. Til daglig må de leve med, at alle andre går rundt i en vildfarelse om, at Jorden er rund. Ofte må de også udholde, at der gøres nar af deres sølvpapirshatte. Men nu får konspirationsteoretikere opbakning. USA’s præsident, Donald Trump, delte søndag et opslag på Twitter, der antyder, at ekspræsident Bill Clinton har noget at gøre med milliardæren Jeffrey Epsteins dødsfald lørdag. Epstein var anklaget for seksuelt misbrug, og ifølge politiet begik han selvmord, men i opslaget, Trump deler, skriver kommentatoren Terrence Williams: »Epstein havde informationer om Bill Clinton, og nu er han død«. Han tilføjer et hashtag, som bruges af folk, der tror på en teori om, at Bill og Hillary Clinton er årsag til en række dødsfald. Vi venter nu på, at Trump også afslører det med månelandingen.