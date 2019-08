God dag for luftkaptajnen, der landede i majsmarken, og en dårlig for klubkassereren

FOR ABONNENTER

Luftkaptajnen. De vakte minder om Chesley Sullenbergers spektakulære nødlanding på Hudson floden i New York i 2009, da Damir Yusupov torsdag nødlandede sin maskine på en majsmark lidt uden for Moskvas Zhukovsky lufthavn uden nævneværdige men for de 233 om bord. Ligesom i New York var det i Moskva fugle i motoren kort efter start, der bragte flyvemaskinen ud af kurs. På et pressemøde i går forklarede Damir Yusupov, at han håbede på en blød landing, da han fik øje på majsmarken forude. »Jeg håber, at de tilskadekomne kommer sig hurtigt, og så håber jeg ikke, at de er blevet bange for at flyve«, lød det fra luftkaptajnen. Lufthavne verden over kæmper med forskellige metoder for at holde fugle væk fra landingsbanerne. I Moskva vil myndighederne i første omgang kigger nærmere på en uautoriseret losseplads nær lufthavnen, som tiltrække flokke af måger.