En god dag for en kvinde med smerter og en dårlig dag for klimaaktivisme

En god dag for ...

Kvinde med smerter. Dannette Giltz fra South Dakota var ikke i tvivl, da hun tog på hospitalet. Hun havde før haft lignende smerter, der viste sig at være nyresten, og nu var den altså gal igen. Men lægerne var uenige. Smerterne skyldtes veer. Hun var gravid i 34. uge og skulle føde trillinger. Efter et kejsersnit kom de 3 babyer til verden. De har fået navnene Blaze, Gypsy og Nikki. Dannette Giltz og hendes ægtefælle, Austin, har været sammen i 12 år og har i forvejen 2 børn. De havde egentlig regnet med, at det var det. Deres 10-årige søn, Ronnie, var imidlertid ikke overrasket over de nye søskende. Han fortæller til den lokale tv-station Kota Tv, at han havde set et stjerneskud og havde ønsket sig en lillebror til sig selv og en eller to søstre til sin søster. »Jeg har altid vidst, at denne dag ville komme«, siger han.

En dårlig dag for ...

Klimaaktivisme. Nyheden om, at den svenske miljøaktivist Greta Thunberg og hendes far havde fået et lift over Atlanten med en sejlbåd for at undgå en klimabelastende flyvetur, gik verden rundt. Nu kunne hun med ren samvittighed deltage i et klimatopmøde i New York i forbindelse med FN’s generalforsamling. Men det havde været mindre belastende for klimaet, hvis hun bare havde fløjet til New York sammen med sin far, viser det sig nu. Tyske medier har fundet ud af, at en besætning på 5 mand efterfølgende skal flyves til USA for at hente sejlbåden hjem, mens skipperen på båden skal flyves tilbage til Europa. Det løber op i 6 transatlantiske flyrejser, mens det kun ville dreje sig om 4 , hvis Greta og farmand selv var fløjet tur-retur.