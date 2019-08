En god dag for optimister og en dårlig dag for Trump (igen)

En god dag for ...

Optimister. At det hele går lettere og bedre, hvis man fokuserer på tilværelsens lyse side, har længe været kendt i folkedybet. Men nu er der også videnskab at hænge det op på. En undersøgelse, der netop er offentliggjort af Boston University, viser, at optimister lever længere end dem med hang til det mere dystre og pessimistiske. Og optimister har endnu bedre chancer for at blive rigtig gamle. Blandt de mere end 70.000 kvinder i undersøgelsen havde de mest optimistiske hele 20 procent større chance for at blive over 85 år gamle. Hvorfor optimister lever længere, vides endnu ikke. Men alt for meget vrede, tristhed og galde er tydeligvis ikke godt for helbredet. Forskerne mener, at sundhedsråd til befolkningen – såsom at få motion og spise sundt – også bør omfatte at være positiv.

En dårlig dag for ...

Trump. Skal ’The Donald’ have fire år mere i Det Hvide Hus? Det vil han grumme gerne, og amerikanske præsidenter vinder som oftest, når de søger genvalg. Men Trump er som bekendt ikke en almindelig præsident, og meningsmålingerne går ikke hans vej i de afgørende delstater. Faktisk er opbakningen til ham ifølge instituttet Morning Consult faldet i alle 17 såkaldte battleground-stater, siden han blev indsat som præsident i januar 2017. Værst ser det ud i New Hampshire, hvor der er 17 procent flere, der er modstander af Trump, end som synes om ham. I januar 2017 var der en lille flertal for Trump. Også i Iowa – den anden afgørende primærvalgstat – er der klart flertal mod Trump. Det kan blive op ad bakke ved valget i 2020.