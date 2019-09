I en by, der bliver mere og mere poleret, er der noget forfriskende over den kaotiske og myldrende Rådhusplads.

Smuk er den ikke. Lidt for stor og larmende, alt for rodet og så med H.C. Andersens Boulevard, der bruser direkte forbi som en større motorvej. Det er ikke stedet at få dagens dosis af mindfulness, og der er mildt sagt ikke meget zen over det.