En god dag for Sarah Thomas og en dårlig dag for Elon Musk

Sarah Thomas. Den 37-årige amerikanske kvinde Sarah Thomas, der er blevet helbredt for kræft, blev mandag den første til at – og hold nu fast i avisen, din dovne sofakartoffel – at svømme 4 gange frem og tilbage over Den Engelske Kanal. Yes, du læste rigtigt: 4 gange. Det er hun den første, der nogensinde har gjort. Andre har nøjedes med 3 ture over kanalen. Hun begyndte sin svømmetur tidligt søndag morgen og kom endelig i land 54 timer senere. Det var oprindelig planen, at hun skulle svømme omkring 130 kilometer, men tidevandet forlængede hendes tur, så hun endte med at svømme godt 200 kilometer. I træk. Og Sarah Thomas’ planer efter at være kommet i land? Hun vil sove hele dagen: »Jeg er ret træt lige nu«, sagde hun. Ikke overraskende.