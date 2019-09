De sjældne gorillaer i Virunga-bjergene er ofte trækplasteret for turister i Rwanda, men de færreste kender til safari i Akagera Nationalpark. Campen Magashi, der netop er åbnet, er den eneste i den nordlige del af parken, og det skaber følelsen af at have alle dyrene for sig selv.

