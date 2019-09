En god dag for Danfoss-arvingen og en dårlig dag for den græske Barbie-model

FOR ABONNENTER

Jørgen Mads Clausen er formand for bestyrelsen i Danfoss A/S og kunne vel i en alder af lige knap 71 (han har fødselsdag på mandag) nok godt nøjes med den beskæftigelse. Men virketrangen rækker til mere – eksempelvis virksomheden SaltPower, som alsingen ejer. Grundideen er at omdanne saltvand til elektricitet. Efter snart fem års udvikling er arbejdet så langt fremme, at projektet takket være støtte fra Energistyrelsens program for vedvarende energi nærmer sig kommerciel produktion. »Vi har med deres hjælp løftet teknologien fra nogle beregninger på en serviet, videre til et pilotprojekt og nu et fuldt skala-demonstrationsanlæg«, siger projektleder og direktør Henrik Tækker Madsen til JydskeVestkysten. Teknologien er CO 2 -fri og udnytter geotermisk vand fra undergrunden. SaltPower har ifølge avisen også udviklet et mobilt saltkraftværk, der kan kobles på geotermiske anlæg uden omstilling eller udbygning af forsyningsnettet. Hvis det virkelig holder vand(!), kunne det meget vel være et projekt, vi kommer til at høre meget mere til …