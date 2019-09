En god dag for hitmageren Burt og en dårlig dag for søvnløse Medina

FOR ABONNENTER

Burt Bacharach. 50 år efter at den alternative western ’Butch Cassidy and the Sundance Kid’ fik premiere 23. september 1969, har den i dag 91-årige komponist bag soundtrackets største hit fået den måske sidste anerkendelse, han manglede. Bacharach skrev sammen med Hal David sangen ’Raindrops Keep Fallin’ on My Head’ til en scene, hvor Butch Cassidy (spillet af Paul Newman) cykler en tur med sin makkers kæreste på styret. Sundance, som makkeren hed, blev spillet af Robert Redford, og netop Redford var ligesom bestyrelsen i filmselskabet 20th Century Fox stærkt imod at bruge sangen i filmen. »Hvordan skulle den sang passe ind i filmen? Det regnede jo ikke engang«, siger Robert Redford nu til USA Today om sin holdning dengang. »Men hvor tog jeg dog fejl. Den blev jo et gigantisk hit«.