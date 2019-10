Tine Byrckel om Greta Thunbergs vrede: Det er ikke fornuftigt at gå i panik, når huset brænder. Men man må godt råbe, hvis ingen har opdaget det

Den franske psykiater Jacques Lacan beskrev engang vrede som den følelse, der opstår, når noget i den symbolske orden går i kludder. »Når dyvlerne ikke passer i de små huller«.

Blå bog Tine Byrckel Født 1960. Bosat i Frankrig. Cand.phil. i filosofi. Journalist, oversætter og psykoanalytiker.

Jeg ved ikke, hvor meget handyman Lacan var. Måske skal man blot forestille sig det legetøj, små børn ofte leger med, hvor firkantede, runde og trekantede klodser skal puttes ned i tilsvarende huller, og hvor vred barnet kan blive, når det ikke kan få det til at passe.

Der er god grund til at tænke over vrede for tiden. Greta Thunbergs vrede på de voksne. Voksnes endnu voldsommere vrede på Greta Thunberg. Granvoksne magtfulde mænd har ønsket, at Greta druknede, da hun var på vej over Atlanten.

I Frankrig blev den 67-årige Bernard Chenebault, formanden for ’Palais de Tokyos venner’ – en gruppe uhyre velhavende kunstmæcener – denne uge fyret fra sin formandspost efter på Facebook at have ytret håb om, at et eller andet skørt menneske ville slå Greta ihjel. Det var for sjov, forsvarede han sig efterfølgende, men blev fyret alligevel.

Engang var vrede gudernes ret. Den ulykke, der kan ramme i form af modgang, sygdom, naturkatastrofer eller fejlslagen høst søgte menneskene mening med. Og meningen var at finde i Guds vrede.

Det nordiske ord ’vred’ handler om det. At vride sig. Vende sig. En aktiv bevægelse

Det allermest vredesfremkaldende var at opføre sig som en gud. Hos grækerne kaldtes det hybris og straffedes med nemesis. Hybris er både at stræbe mod himlen, rage mere til sig end det, skæbnen har tildelt én, men også mord, vold og voldtægt.

Grækerne søgte mådehold, fordi det var det modsatte af gudernes voldsomme følelser. Når ’Iliaden’ derfor starter med ’Vreden, Gudinde! besyng ...’ er det ikke en hyldest, men en advarsel mod de uendelige stridigheder vrede fører med sig.

Med den mådeholdne levevej affinder man sig derimod med skæbnen. Herre som slave, mand som kvinde - sejrherre og overvunden. Tankegodset bringes med ind i kristen teologi, hvor vreden er en af de syv dødssynder.

Men hvad sker der så egentlig dér, hvor Gud dør, som Nietzsche formulerer det? Det tidsrum, hvor det vestlige menneske træder ind i det, man kalder ’det mekaniske verdensbillede’?

Jacques Lacan hævder, det præcis er her, vi bliver til den slags mennesker, vi er nu. En tid forestiller man sig Gud som den, der har skabt den forunderlige mekanik, vi så til gengæld er i stand til at aflæse og hurtigt tror, vi behersker. Det gør i sidste ende Gud til en ’overflødig hypotese’.

Så er det bare lige, hvor Guds vrede bliver af. Den skifter lejr. Herre, slave, kvinde mand, den gudsgivne samfunds- og magtstruktur, skæbnens lod – hvorfor egentlig? Kan samfundet ikke tænkes anderledes, mere retfærdigt, spørger man sig selv.

Tankerne fra oplysningsfilosofferne rumsterer op gennem 1700-tallet. Men det er vreden, som bliver den udløsende kraft, der fører til revolutionen. Bastillen tages 14. juli 1789. Hoffet flygter til Versailles, sulten hersker, og så 5. oktober bliver kvinderne vrede.

Næsten syv tusind kvinder vandrer mod Versailles, mænd følger trop, folket har sat sig i bevægelse, ord bliver til handling. Der er noget, der ikke kan passe – og med vreden i blodet gør man noget ved det. Vreden viser sin samfundsomvæltende kraft.

Der er nemlig forskel på vrede. I spædbarnets vrede ligger angsten for ikke at overleve. Det kan stadig høres i det engelske ord ’anger’ med samme rod som ’angst’. En vrede, der dæmpes, når man når lærer at tale i stedet for at skrige.

Så sætter en anden vrede ind. Barnet vil herske ikke kun over sig selv, men over andre. Det er en vrede, man må ud af, og det sker med det, Freud kalder kastration: Man underlægger sig en højere lov, en symbolsk orden, samfundets regler. Fra at have været ’his majesty the baby’ træder man ind i fornuftens alder.