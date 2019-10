En god dag for rejsebloggere og en dårlig dag for Spaniens regeringschef, der jokkede i skinken

FOR ABONNENTER

Spionmistænkte. Lørdag var i særdeleshed en god dag for de to australske rejsebloggere Jolie King og Mark Firkin. Siden juli har de siddet fængslet i Iran mistænkt for at være spioner, men nu er de blevet løsladt, og alle anklager mod dem er blevet droppet. Det oplyser Australiens udenrigsminister, Marise Payne, ifølge Ritzau og AFP. Jolie King og Mark Firkin havde dokumenteret deres jordomrejse på sociale medier gennem de seneste to år, men pludselig lod de ikke høre fra sig længere efter at have sendt opdateringer fra Kirgistan (se billedet) og Pakistan for omkring tre måneder siden. Senere viste det sig, at de var blevet tilbageholdt i Iran, netop som den australske regering i Canberra havde meddelt, at Australien vil støtte en amerikanskledet beskyttelsesmission i Den Persiske Bugt. Parret var lørdag på vej hjem til Perth i Australien og er ifølge udenrigsministeren »ved godt mod og ved godt helbred«.