En god dag for netsurferne og en dårlig dag for solkongerne

Netsurferne. Internettet har undertiden et uflatterende ry som platform for overspringshandlinger. Dansende katte, Donald Trump og porno. Den slags. Men der er trøst at hente, når man kaster et blik på, hvad danskerne brugte søgemaskinen Google til en tilfældig efterårsdag i oktober. Lad denne dag være torsdag. Her var danskerne ifølge Google Trends mest sultne efter viden om ’Peter Handke’. Læsere af nærværende dagblad vil naturligvis vide, at der er tale om den østrigske nobelpristager i litteratur, som vi fra barnsben har læst, som var det Bjarne Reuter. Men nu har vi rosset med. På top-5-listen var også ’Kurdistan’. På en trist baggrund, men ikke desto mindre et sundt samfundssind at spore blandt de googlesøgende her. Men var der så slet ikke noget for husarerne? Jo da. Folk ville også rigtig gerne være klogere på ’Maitland Ward’. Læsere af nærværende dagblad er naturligvis sat af her, men der er tale om skuespilleren, der som ung kvinde i 90’erne spillede med i sæbeoperaen ’Glamour’. Nu er hun sprunget ud som pornoskuespiller, og så svigter internettet trods alt ikke.