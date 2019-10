En god dag for hundejere overalt og en dårlig dag for hundejer ved Aabenraa

En god dag for ...

Hundeejere overalt. Hvis du i disse dage spenderer dine morgener i blæst og regn, mens du venter på, at din hund skal besørge, kan du måske varme dig ved, at hundeejere generelt set har lavere risiko for at dø end folk, som ikke har en hund. Sådan lyder konklusionen i et amerikansk forskningsstudie publiceret i et videnskabeligt tidsskrift under American Heart Association. I et metastudie har forskerne sammenlignet resultater fra ti forskellige forskningsprojekter, som i alt omfatter næsten fire millioner mennesker. Konklusionen er, at hundeejere samlet set har 24 procent lavere risiko for at dø i forhold til folk, som ikke har hund. Forskerne kender ikke de præcise forklaringer på den lavere mortalitet blandt hundeejere, men et godt bud er den øgede fysiske aktivitet, som er forbundet med at lufte hunden.

En dårlig dag for ...

Hundejer ved Aabenraa. I september mente en 26-årig mand fra Sønderjylland, at han blev bidt af en ulv. Uden for haven ved mandens hus i Hjelmrode havde et eller andet skræmt mandens hund, og den 26-årige gik selv ud for at se, hvad det kunne være. Udenfor stødte han på et dyr, som han beskrev som ulvelignende, cirka 70-80 centimeter højt med grå-hvid farve og et stort hoved. Dyret bed ham i buksebenet, men efter et spark i hovedet stak det ulvelignende dyr af. Manden slap med rifter i skinnebenet, men angrebet pustede til den ulvefrygt, som har spredt sig i Danmark, efter de store rovdyr igen har bosat sig i vores skove. I dette tilfælde var frygten dog ubegrundet. Miljøstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at dna-prøver fra mandens ben viser, at han ikke blev bidt af en ulv, men af en almindelig hund.