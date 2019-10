En god dag for skoleelever i Californien. For de danske elever er det en dårlig dag

En god dag for ...

Skoleelever i Californien. Så kom det endelig, det uomtvistelige argument, der slår fast, at det bør være en menneskeret for teenagere at kunne sove længe. En række forskere fra USA udtaler i en fælles erklæring, at de med henvisning til menneskets biologi nu anbefaler, at elever i folkeskolens ældste klasser og i gymnasiet ikke tvinges til at troppe op i skole før klokken 8.30. Tidligere mødetider går ud over læringsevnen og faktisk også helbredet generelt, mener forskerne, der derudover doserer 8-10 timers daglig søvn som optimalt på dette hormonelle stadie i livet.

Udmeldingerne har fået den amerikanske delstat Californien til at vedtage ved lov, at skolestarten nu udskydes, så high school-elever tidligst må møde klokken 8.30 i solskinsstaten. Lige nyder kun 14 procent den luksus, rapporterer CNN.

En dårlig dag for ...

Skoleelever i Danmark. Forestil dig lige en situation, hvor mor eller far, efter at fotoet er taget, går over og prikker skolefotografen på skulderen og siger noget i stil med: »Tror du måske, at du kan redigere de der tænder lidt mere hvide?« eller »er det muligt at fjerne hans deller?«.

Lyder det ikke forfærdeligt? Det findes. Det skriver DR, som har talt med en række skolefotografer, som oplever, at forældrene beder fotografen om at redigere alt muligt om på deres børn. Selv vuggestuebørn bliver efter sigende udsat for retoucheringsbestillinger. DR’s historie har avlet en modreaktion på de sociale medier, hvor folk i alle aldre og samfundslag nu i stor stil offentliggør barndomsportrætter af sig selv. De er komplet uredigerede. De er ret bedårende. Og alle fuldstændig perfekte.