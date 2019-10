En god dag for finansiel folkemusik og en dårlig dag for fodboldspillere

FOR ABONNENTER

Finansiel folkemusik. Okay. Det er måske ikke en egentlig musikgenre. Ikke desto mindre har centralbanken i Kirgisistan hyret landets fremmeste folkemusikere for i online- og tv-annoncer at oplyse befolkningen om bankens arbejde med for at holde snor i inflation og udlånsrenter på over 20 procent. I centralbankens første hug er det den populære Bayan Akhmatov, der akkompagneret af en komuz – et firstrenget centralasiatisk instrument – synger om bankens arbejde.