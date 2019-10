En relativt god dag for livstidsfange i Kina og en dårlig dag for Kinas stærke mand

FOR ABONNENTER

Ilham Tohti. Europa-Parlamentets store menneskeretspris, den såkaldte Sakharov-pris, går i år til Ilham Tongi, der tilhører det uighurske mindretal i Kina og har kritiseret de kinesiske myndigheders behandling af uighurerne. Han har næppe mange gode dage, for han blev i 2014 idømt fængsel på livstid, men forhåbentlig kan sådan en anerkendelse fra verden udenfor give en vis opmuntring. Over en million uighurer og andre etniske mindretalsborgere er eller har været anbragt i lejre i den urolige Xinjiang-region i det nordvestlige Kina. Landets myndigheder dømte den nu 49-årige økonom for separatisme og for at anspore til etnisk uro, selv om mange betragter ham som en moderat systemkritiker, og selv afviser han, at han skulle være separatist. Både FN, EU og USA har opfordret Kina til at løslade ham.