En god dag for Stephen Morris og en dårlig dag for N.F.S. Grundtvig

En god dag for ...

Stephen Morris. Der er en særlig regel, når man rejser i tog med sin 310 år gamle violin til 2,1 mio. kr. Man husker violinen, når man stiger af. Men den professionelle britiske musiker Stephen Morris er kun et menneske, og mennesker forlægger konstant deres nøgler, telefoner og altså åbenbart også kostbare violiner. Det er to uger siden, at toget i London og siden en tyv trillede væk med den sjældne Tecchler-violin fra 1709. Stephen Morris skulle bruge den til at spille førsteviolin i Royal Philharmonic Orchestra ved to koncerter med tenoren Andrea Bocelli. »Som at få sin arm amputeret«, udtalte musikeren. Altså, om det at miste violinen. Men op til weekenden blev Morris kontaktet af en angrende violintyv, der leverede instrumentet tilbage på en parkeringsplads i London. Ifølge BBC har violin, bue og solist det godt.

En dårlig dag for ...

N.F.S. Grundtvig. Den gamle digterpræst har de seneste 10 år fået guld i mund på finansloven. Det kan der dog komme en snarlig ende på. Regeringen har nemlig skrottet Grundtvig Centeret i sit udkast til fordelingen af forskningsreserven, der er en del af finansloven. Det sker på trods af, at Grundtvig Centeret ifølge Ritzau kun er halvvejs med at digitalisere N.F.S. Grundtvigs værker. Centeret ved Aarhus Universitet har siden 2009 modtaget i gennemsnit 10 millioner kroner årligt til digitalisering, forskning samt udbredelse af kendskabet til Grundtvig. Regeringens støttepartier, SF, Enhedslisten og De Radikale, ærgrer sig, men vil omvendt heller ikke sige verden ret farvel for Grundtvigs digitaliserede eftermæle, da de kan finde andre ting at bruge pengene på. Ak ja, har vi toppet, må vi dale.