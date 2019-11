En god dag for Danmark og en dårlig dag for Johnny Madsen

FOR ABONNENTER

Danmark. Hvis din bankrådgiver kimer dig ned, og din konto giver ekko, så fat mod. Du er netop blevet 4.000 kroner rigere. Danmarks Statistik offentliggjorde torsdag en justering af tallene for Danmarks vækst sidste år, og hvad der først lignede et 2018 i slæbesporet med 1,5 procents vækst, viser sig nu at have været et år i overhalingsbanen med 2,4 procents vækst. Dermed er Danmark 23 milliarder kroner rigere end hidtil antaget. »Det svarer til, at hver dansker er knapt 4.000 kroner rigere, end vi gik rundt og troede i går«, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til Ritzau og uddyber: »Det er ganske enkelt vildt«. En streg i regningen er, at ingen reelt er blevet rigere – det hele handler om en regnefejl. Men hvis vi nu bare lader som om. Frem med champagnesablen!