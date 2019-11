En god dag for Sjælland og en dårlig dag for skoleelever

FOR ABONNENTER

Sjælland. For en lille håndfuld år siden kunne et større dansk dagblad med fundamentet solidt plantet på Rådhuspladsen i København konstatere, at Danmark med Femern-forbindelsen bliver landfast med Tyskland. Det har de siden grinet en del af i den del af landet, hvor ulve og trailere med dåseøl frit kan passere den dansk-tyske grænse. »Jylland, du er hovedlandet«, skrev H.C. Andersen i ’Jylland mellem tvende have’ en sommerdag i 1859 på en rejse fra Randers til Viborg. Og hovedlandet har Jylland også været, når det kommer til befolkningstal. I al den tid, man har opgjort den slags, har der været flere jyder end sjællændere. Indtil nu. For ifølge Danmarks Statistiks nye opgørelse bor der i dag 4.199 flere mennesker på Sjælland end i Jylland. 2.646.379-2.642.180 står den. Det er København med omegnskommuner, der driver befolkningstilvæksten, og det har hverken udflytningen af statslige arbejdspladser eller åbningen af Radio4 i Aarhus kunnet lave om på. Og lad os så ikke glemme Andersens fødeø, Fyn, som var det en anden trædesten. Her bor 499.207 mennesker. Så den er stadig fin.