Tal dansk, og inviter mig ind i fællesskabet: Det danske sprog er ikke min moders stemme, men sødt velsignet det mit hjerte når

To minutter i afgang finder jeg et sæde i toget mod Odense. Jeg sætter mig til rette med alt mit habengut, der allerede spreder sig som et skørt af rod en halv meter rundt om mig. Kaffen har endelig fået den perfekte temperatur. Omkring mig sidder tilsyneladende ingen gulerodsgnaskere, galninge, eller folk, der ikke ved, at jeg også kan høre deres rædselsfulde musik. Alt ånder fred og idyl.

En insisterende finger prikker mig på skulderen: »This is my seat«.

Jeg forvises fra pladsen på engelsk, ikke på dansk …

Jeg fristes til at tale engelsk tilbage, men føler mig helt overbevist om, at vedkommende er dansk. Jeg har ret og svarer på dansk, at jeg selvfølgelig nok skal flytte mig.

Situationen opstår med jævne mellemrum, og jeg er begyndt at sige de mest danske ting, jeg kan komme i tanke om, når sædet ikke tilhører mig: ’Sørens også’, ’Så for den da’ – reglen er, at mit svar skal indeholde bogstaver fra ’rød grød med fløde-testen’ for at bevise, hvor flot et dansk jeg har lært at bemestre, siden jeg blev født på Svendborg Sygehus af en mor med tyrkiske aner og en far med rødder i Iran.

Jeg har til stor forundring for de andre på Politikens debatredaktion valgt at blive boende på Fyn. Derfor tager jeg togturen over Storebælt hver eneste dag.

I det mangfoldige København er der plads til alle, hvis man ellers har råd. I København ser man i modsætning til i provinsen brune mennesker med jævne mellemrum. Københavneren ved, hvordan man begår sig i et multikulturelt samfund. Men hvorfor er det udelukkende, når jeg skal fra København mod Odense, jeg bliver tiltalt på engelsk? I Odense antaster folk mig på syngende fynsk, og jeg svarer på tilsvarende melodi.

Jeg bliver bekræftet i tendensen, da en brun pige i nabosædet også bliver antastet på engelsk. Hun reagerer med en noget mere skarp tone end jeg. Vi udveksler lidt gensidig forståelse både på engelsk og dansk for at bekræfte hinanden i, hvor mærkelig en situation vi sættes i.

Nok er danskere dygtige til engelsk, i særdeleshed i København, men skulle vi ikke som udgangspunkt tale dansk til hinanden og lade tvivlen komme os til gode?

Overalt i verden ligner jeg tilsyneladende en, der hører til, bare ikke i det land, hvor jeg egentlig føler mig mest hjemme

Inden nogen anklager mig for at trække offerkortet, vil jeg lige slå fast, at jeg selvfølgelig er klar over, at folk taler engelsk til mig i den bedste mening. Jeg ved også godt, at de færreste danskere har brune øjne og brunt hår. Men jeg sidder der i min tro følgesvend gennem de seneste 15 år, en Nørgaard Paa Strøget-bluse, der nærmest er symbol på, at jeg for alt i verden vil passe ind, men selvfølgelig på min egen helt unikke måde – ligesom alle de andre. Jeg gør, hvad jeg kan, for at ligne en dansker.

Som barn ønskede jeg ikke noget højere end at have blå øjne og blond hår. Jeg tænkte, at hvis jeg undgik solen, kunne min hudfarve om sommeren gå for at være etnisk dansk. Den fase kom jeg over, da jeg senere oplevede klare fordele ved det multinationale udseende, når jeg bevægede mig ud af andedammens trygge rammer:

I Mexico tror folk, at jeg er mexicaner, hvordan jeg også kan ligne en filippiner i Filippinerne, er mig en gåde om end et faktum. Og for at sætte to streger under mit tilsyneladende udefinerbare ydre taler folk grønlandsk til mig i Grønland. Kun i mit hjemland taler folk engelsk til mig.