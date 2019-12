En god dag for Floyd Mayweather og en dårlig dag for BBC

Automatisk oplæsning Beta

En god dag for ...

Floyd Mayweather. Faktisk er der tale om et godt årti for den amerikanske bokser. På listen over årtiets højest indtjenende sportsfolk ligger han helt i top ifølge magasinet Forbes. Mayweather skal have tjent svimlende 6,1 milliard kroner. Den portugisiske fodboldspiller Christiano Ronaldo må ’nøjes’ med 5,4 milliarder kroner, mens hans argentinske kollega Lionel Messi tegner sig for 5 milliarder kroner. Mayweathers utrolige indtjening skyldes ifølge magasinet, at han har arrangeret og promotet sine egne kampe. To kampe i 2015 og 2017 mod henholdsvis Manny Pacquiao og Conor McGregor genererede tilsammen 10 millioner salg via pay per view – de to største endagssalg nogensinde – hvilket ifølge Forbes resulterede i en indtjening til Mayweather på over 3,3 milliarder kroner.





