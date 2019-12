En god dag for spillefugle og en dårlig for spillemænd m/k

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Spillefugle. Hvad mon hun siger denne gang? Dumsmart? Unyttig? Klimatosse? Det er en nationalsport i minutterne op til klokken 18 nytårsaften at gætte på, hvilke ord dronning Margrethe mon vil tage med i sin nytårstale. Mange danskere tager ligefrem glæden på forskud og spiller penge på en omgang ordleg med monarken. Ifølge Danske Spil er ord som ’grænsen’, ’sikkerhed’, ’Sydslesvig’ og ’fødselsdag’ blandt de mest spillede i år til odds mellem 1,75 og 3 gange pengene igen. Det hænger blandt andet sammen med, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Uden at vi her skal opfordre til at optage kviklån og satse hele dynen, skal der alligevel lyde et raskt lille bud. Hun siger: »Så glo da, for arveprins Knud i himlen! Kig på mig i stedet for at glane ned i din skærm og dine spillefiduser. Og lad så i øvrigt Greta være, sure gamle mænd«.